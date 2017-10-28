 جمعية خطة حائل الخيرية ..تهنئ مشوح الحوشان بترقيته وكيلا للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الـ15 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جمعية خطة حائل الخيرية ..تهنئ مشوح الحوشان بترقيته وكيلا للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الـ15

جمعية خطة حائل الخيرية ..تهنئ مشوح الحوشان بترقيته وكيلا للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الـ15
المناطق - حائل
هنئت الجمعية الخيرية لخطة حائل الاستاذ مشوح الحوشان بترقيته وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الـ15 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ورفع نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لخطة حائل الاستاذ عقيل سلمان العقيل بأسمه وبأسم كافة منسوبي الجمعية والمستفيدين التهنئة الصادقة للاستاذ مشوح الحوشان  على هذه الثقة الغالية والتي ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن .
مؤكدا ان الاستاذ الحوشان يعتبر من الكفاءات الوطنية البارزة التي دعمت وأزرت العمل الاجتماعي طوال السنوات الماضية وسجلت جهات عمله نجاحات كبيرة لما يملكه من التميز والتمرس بالعمل الاجتماعي التنموي .
داعين الله له بالتوفيق والسداد في مهمته وكيلا للوزارة لقطاع التنمية

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