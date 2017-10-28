 “واقعة تحرش” قبل 15 عام تطيح بوزير الدفاع البريطاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“واقعة تحرش” قبل 15 عام تطيح بوزير الدفاع البريطاني

“واقعة تحرش” قبل 15 عام تطيح بوزير الدفاع البريطاني
المناطق - وكالات
أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قد استقال من منصبه الأربعاء، بعد فضيحة تحرش جنسي.

وأصبح فالون أول وزير يتنحى عن منصبه في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد فضيحة التحرش الجنسي التي هزت البرلمان البريطاني والتي تطورت في الأيام الماضية.

واعتذر فالون هذا الأسبوع عن سابقة التحرش التي كشفت عنها الصحفية جوليا هارتلي-بريور، والتي وقعت قبل 15 عاما، عندما وضع يده على ركبتها أثناء مقابلة إذاعية.

واعترف فالون بأن سلوكه في الماضي “كان دون المستوى”، في إشارة للحادثة.

وكانت الصحفية هارتلي-بريور تقدم برنامجا إذاعيا أثناء قيام فالون بالتحرش بها عام 2002.

وقالت هارتلي-بريور: “لقد قام (فالون) بلمس ركبتي عدة مرات… طلبت منه بهدوء ألا يعيدها وإلا إنني سأضطر للكمه في الوجه”.

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