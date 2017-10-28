 بغداد: المفاوضات مع الأكراد فشلت وعادت للمربع الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بغداد: المفاوضات مع الأكراد فشلت وعادت للمربع الأول “واقعة تحرش” قبل 15 عام تطيح بوزير الدفاع البريطاني نائب أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة السديري في فقيدتهم مصرع 8 أشخاص بانفجار قنبلة في أفغانستان جمعية خطة حائل الخيرية ..تهنئ مشوح الحوشان بترقيته وكيلا للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الـ15 رواء : السعودية الأولى التي تحصل على رخصة التدريس الامريكية في مجال تعليم الإنجليزية من جامعة كولورادو العلياني متحديا وزير التعليم: كن شجاعا وحل ملف المعلمات المعينات دون علمهن “فيديو” 70 طالبا يتعرفون على قواعد السلامة في التعامل مع المواد الخطرة بجامعة الامام عبد الرحمن الشباب يفرض التعادل على الهلال وينتزع نقطة ثمينة الاتحاد يخطف فوز صعب من الفتح في الوقت القاتل البحرين تطلب مساعدة مالية من أشقائها الخليجيين سياحة الباحة تنظم فعاليات وندوات تزامنا مع ملتقى الاثار

بغداد: المفاوضات مع الأكراد فشلت وعادت للمربع الأول

بغداد: المفاوضات مع الأكراد فشلت وعادت للمربع الأول
قوة من القوات الاتحادية العراقية (أرشيفية)
المناطق - وكالات
أعلن العراق، الأربعاء، فشل المفاوضات مع الأكراد بشأن نشر قوات اتحادية بطول الحدود مع اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن السلطات العراقية،إن القوات الكردية أجلت المحادثات في جهود تهدف إلى تعزيز دفاعاتها، وبالتالي عاد الطرفان إلى “المربع الأول”.

يأتي الإعلان قبل أقل من أسبوع من إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي وقفا مؤقتا للعمليات التي سيطرت خلالها القوات الاتحادية على مدينة كركوك الغنية بالنفط وغيرها من المناطق المتنازع عليها.

وأدى هذا التقدم إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين، إذ جاءت المواجهات نتيجة لاستفتاء الأكراد الشهر الماضي على “الاستقلال” عن العراق، وهي خطوة ندد بها العراق وجيرانه.

والأحد الماضي، توصلت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية عند معبر فيشخابور، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي.

ونقلت فرانس برس عن المصدر “توصلنا إلى اتفاق مع البيشمركة لنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال”.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ شهر حين نظم الإقليم استفتاء على “الاستقلال” جاءت نتيجته “نعم” بغالبية ساحقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>