 الشركة المشغلة “لمصفاة جازان” ترد على العمل: لم نقم بفصل موظفين سعوديين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الشركة المشغلة “لمصفاة جازان” ترد على العمل: لم نقم بفصل موظفين سعوديين

الشركة المشغلة “لمصفاة جازان” ترد على العمل: لم نقم بفصل موظفين سعوديين
المناطق - جازان

أوضح مدير عام فرع وزارة العمل  والتنمية الاجتماعية المهندس  أحمد بن محمد القنفذي “للمناطق”  بأن الشركة المشغلة لمشروع ” مصفاة جازان”، افادت في ردها  على “فصل موظفين بشكل تعسفي”..  بأنها لم تقدم على فصل أي موظف  سواء بشكل فردي أو جماعي.
وقال بأن الشركة ذكرت في محضر  مشترك بحضور مفتش من فرع وزارة  العمل والتنمية الاجتماعية إن  لديها جلسة يوم غد في مكتب  العمل بجازان من أجل الدعوى  المرفوعة من قبل الموظفين.

جانب من تجمعات الموظفين بالشركة المشغلة

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