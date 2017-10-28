 وزير التعليم يلتقي وزير التربية والتعليم التونسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعرف على “أفضل” هاتف آيفون حتى الآن شاهد.. لحظة تصفية الجيش المصري باقي الإرهابيين المتورطين بـ”الواحات” البحرين تتهم زعيمين معارضين بالتجسس لحساب قطر بعد قطع العلاقات مصرع معلمتين وإصابة زميلتيهما بالطريق الدولي بالدرب خلال عودتهما من نهاية اليوم الدراسي وزير التعليم يلتقي وزير التربية والتعليم التونسي الشركة المشغلة “لمصفاة جازان” ترد على العمل: لم نقم بفصل موظفين سعوديين بغداد: المفاوضات مع الأكراد فشلت وعادت للمربع الأول “واقعة تحرش” قبل 15 عام تطيح بوزير الدفاع البريطاني نائب أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة السديري في فقيدتهم مصرع 8 أشخاص بانفجار قنبلة في أفغانستان جمعية خطة حائل الخيرية ..تهنئ مشوح الحوشان بترقيته وكيلا للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الـ15 رواء : السعودية الأولى التي تحصل على رخصة التدريس الامريكية في مجال تعليم الإنجليزية من جامعة كولورادو

وزير التعليم يلتقي وزير التربية والتعليم التونسي

وزير التعليم يلتقي وزير التربية والتعليم التونسي
المناطق - واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم معالي وزير التربية والتعليم التونسي الدكتور حاتم بن سالم، وذلك على هامش المؤتمر العام لليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات التعليمية المشتركة بين البلدين وتحديد التوجهات التي يجب أن يتم اتباعها لتكثيف الحضور المميز في اليونسكو والتمثيل في اللجان المهمة وأهمية تقديم الدعم اللوجستي لمكتبي المندوبين الدائمين لكلا البلدين في اليونسكو وفق آلية تخدم العمل العربي المشترك.
وأشار معالي الدكتور العيسى إلى أن التعليم في تونس هو أحد النماذج التعليمية العربية والدولية اللافتة التي تحظى بعناية القيادة التونسية، مشيداً بجهود تونس في احتضان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعملها الدؤوب لتحسين أدائها بما ينسجم مع جهود المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” ، مؤكداً استمرار دعم المملكة الدائم للمنظمتين العربية والدولية لتحقيق المزيد من العمل الرامي لتطوير العمل التعليمي والتربوي والثقافي.
من جانبه أكد معالي وزير التعليم التونسي خلال اللقاء إلى أهمية تبادل الخبرات التعليمية وعرض تجربة الوزارتين في نشر التعليم في المناطق الصحراوية النائية، إضافة إلى تنظيم زيارات طلابية بين البلدين.
وأثنى معالي الوزير التونسي على رؤية السعودية 2030 الطموحة والتي وضعت التعليم واحداً من أهم أهدافها.
حضر اللقاء معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والمندوب الدائم التونسي لدى اليونسكو الدكتور غازي غريري، والمندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور ابراهيم البلوي والمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم المالك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>