وزير التعليم يلتقي وزير التربية والتعليم التونسي

التقى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم معالي وزير التربية والتعليم التونسي الدكتور حاتم بن سالم، وذلك على هامش المؤتمر العام لليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات التعليمية المشتركة بين البلدين وتحديد التوجهات التي يجب أن يتم اتباعها لتكثيف الحضور المميز في اليونسكو والتمثيل في اللجان المهمة وأهمية تقديم الدعم اللوجستي لمكتبي المندوبين الدائمين لكلا البلدين في اليونسكو وفق آلية تخدم العمل العربي المشترك.

وأشار معالي الدكتور العيسى إلى أن التعليم في تونس هو أحد النماذج التعليمية العربية والدولية اللافتة التي تحظى بعناية القيادة التونسية، مشيداً بجهود تونس في احتضان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعملها الدؤوب لتحسين أدائها بما ينسجم مع جهود المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” ، مؤكداً استمرار دعم المملكة الدائم للمنظمتين العربية والدولية لتحقيق المزيد من العمل الرامي لتطوير العمل التعليمي والتربوي والثقافي.

من جانبه أكد معالي وزير التعليم التونسي خلال اللقاء إلى أهمية تبادل الخبرات التعليمية وعرض تجربة الوزارتين في نشر التعليم في المناطق الصحراوية النائية، إضافة إلى تنظيم زيارات طلابية بين البلدين.

وأثنى معالي الوزير التونسي على رؤية السعودية 2030 الطموحة والتي وضعت التعليم واحداً من أهم أهدافها.

حضر اللقاء معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والمندوب الدائم التونسي لدى اليونسكو الدكتور غازي غريري، والمندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور ابراهيم البلوي والمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم المالك.