مصرع معلمتين وإصابة زميلتيهما بالطريق الدولي بالدرب خلال عودتهما من نهاية اليوم الدراسي

واوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت ظهر اليوم الأربعاء بلاغا عن حادث انقلاب مركبة من نوع برادو على الطريق الساحلي، الدولي الجديد (بيش-الدرب).

مشيرا الى انه عثر في موقع الحادث خمس حالات وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق وجدت في الموقع سيده قد فارقت الحياه قبل وصول الفرق الاسعافيه وحاله أخرى أيضا لسيده لديها توقف قلب وتنفس عمل المسعفون على تقديم الإنعاش القلبي الرئوي لها حتى وصولها إلى المستشفى وتوفيت لاحقا ، بينما أصيبت سيدتين اخريتين باصابات بليغه وتعرض السائق لاصابه متوسطه قدم المسعفون للمصابين الخدمه الاسعافيه ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج .

من جهة أخرى نعت أسرة مكتب تعليم البنات بالدرب وببالغ الأسى والحزن وفاة المعلمتين عائشة رميلي وعائشة مقري اللتان وافتهما المنية قبل ظهر اليوم إثر حادث مروري أليم رحمهما الله وغفر لهما سائلين الله ان يجعل مثواهما جنات النعيم مقدمين لذويهم خالص التعازي والمواساة ولمنسوبات مجمع عتود ، متمنيين للمعلمتان المصابتان الشفاء العاجل.