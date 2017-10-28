 البحرين تتهم زعيمين معارضين بالتجسس لحساب قطر بعد قطع العلاقات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البحرين تتهم زعيمين معارضين بالتجسس لحساب قطر بعد قطع العلاقات

البحرين تتهم زعيمين معارضين بالتجسس لحساب قطر بعد قطع العلاقات
المناطق - وكالات

اتهم المحامي العام في البحرين اثنين من زعماء الحزب المعارض المحظور بالتجسس لحساب قطر، بعد شهور من قطع العلاقات مع الدوحة وسط خلاف ديبلوماسي إقليمي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن «الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق والشيخ حسن سلطان، متهمان بالتخابر مع قطر للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها».

وأضافت أن الرجلين اجتمعا مع مسؤولين قطريين «ومن يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني»، واتهمتهما بنقل معلومات سرية وتلقي دعم مالي من الدوحة. وأمر المحامي العام المستشار أحمد الحمادي باستدعائهما واستجوابهما.

ويقضي سلمان بالفعل عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بعد إدانته بـ «التحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية». وأضافت الوكالة أنه إنه استدعي لاستجوابه في الاتهامات الجديدة في حضور محاميه.

 

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