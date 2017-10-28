شاهد.. لحظة تصفية الجيش المصري باقي الإرهابيين المتورطين بـ”الواحات”

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، تصفية باقي الإرهابيين المتورطين في هجوم الواحات الذي أسفر عن مقتل 16 شرطيا، مؤكداً تطهير المنطقة منهم.

وأكد بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية أنه “استكمالا للعملية العسكرية الأمنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لاستهداف العناصر الإرهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة، واستمرارا للجهود المبذولة لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التي نفذت أمس الثلاثاء، قامت القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم”.

وذكر بيان الجيش أنه تم تنفيذ “هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتواجدة بمنطقة الحدث، فيما تواصل المجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوي تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية”.

وكان الجيش قد أعلن أمس تصفية عدد من الإرهابيين الذين شاركوا في هجوم الواحات. وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم.

وذكر أن الضربات أسفرت عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، كما تم القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.