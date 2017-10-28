تعرف على “أفضل” هاتف آيفون حتى الآن

يرى محللون أن هاتف “آيفون X” هو أفضل هواتف آيفون حتى الآن، رغم أن بعض المحللين أشاروا إلى احتمال وجود بعض الخلل في خاصية أبل الجديدة المتعلقة بالتعرف على الوجوه.

وقبيل طرحه في الثالث من نوفمبر، تهيمن مخاوف بشأنكم المعروض من الهاتف الجديد ودقة نظامه. ويتميز الجهاز بتصميم يجمع بين الزجاج والصلب المقاوم للصدأ. وتحاول أبل التفوق على خاصية الفتح بالتعرف على الوجه لدى سامسونغ.

ويقول محللون إن الطلب على هاتف آيفون، الذي يبلغ سعره 999دولارا، ويعد أغلى هاتف تطرحه أبل على الإطلاق، يتجاوز بكثير بالفعل الكمية المطروحة منه.

من جانبها، قالت نيلاي باتيل المحللة لدى شبكة فيرج “إن سمكه رفيع. إنه قوي وبه أفكار طموحة بشأن استخدامات كاميرات الهواتف، كما أنه يدفع لغة تصميم الهواتف إلى مكان جديد وغريب”. وارتفعت أسهم أبل 1.4 بالمائة مسجلة ارتفاعا قياسيا إلى 169.09دولار الثلاثاء.

وفي الهاتف الجديد تم إلغاء خاصية بصمة الإصبع، واستبدلت بخاصية التعرف على الوجه التي تُشغل الهاتف بمساعدة كاميرا أمامية بالأشعة تحت الحمراء مسماة (ترو ديبث).

وتعمل الخاصية حتى إذا غير المستخدم مظهره فارتدى نظارة على سبيل المثال، لكنها قد لا تعمل إذا أخفيت أو شوشت بعض الخصائص المميزة للوجه.

وقال المحللون إن أبل أعطت إرشادا بأن نظام التعرف على الوجه يعمل بشكل أفضل عندما تكون المسافة بين الجهاز والوجه بين 25 و50 سنتيمترا.

ووصفت أبل تصميم آيفون تن بالجديد كليا. وتغطي شاشته الجزء الأمامي كله عدا جزء ضئيل به جهازا استشعار وعدسة الكاميرا الأمامية والميكروفون والسماعة.