 قواتنا تدمر المنصات الصاروخية وتقضي على قيادات حوثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قواتنا تدمر المنصات الصاروخية وتقضي على قيادات حوثية

قواتنا تدمر المنصات الصاروخية وتقضي على قيادات حوثية
المناطق - وكالات

تواصل الطائرات الحربية التابعة للتحالف العربي بمساندة من طائرات الأباتشي السعودية تدمير منصات الصواريخ التي ينصبها الحوثيون لاستهداف أراضي المملكة، بعد أن تمكنت من قتل المئات بينهم قيادات انقلابية بارزة في صعدة وميدي وحرض.

وأكد عدد من مشايخ القبائل اليمنية المحاذية للحدود السعودية لـ«عكاظ» أن القوات السعودية نجحت في تقزيم الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، التي تدفع بالأطفال الأبرياء للقتال في الجبهات.

وأشاروا وفقا لـ”عكاظ” إلى أن قوات التحالف تحقق انتصارات نوعية في جميع المواجهات اليومية، وأن المئات من جثث الانقلابيين تترك في الجبال، بعد أن أصبحت الأرواح رخيصة في قاموس من سلموا أمر اليمن للنظام الإيراني.

وبحسب المشايخ فإن ما يقلق الميليشيات هو عزم قوات التحالف بقيادة المملكة على المضي قدما وبدون سقف لوقف الحرب، إلى أن يتم القضاء على كل من يحاولون استدامة الفوضى على الحدود، ويسعون لتشكيل حزب مماثل لحزب الله في لبنان، يبقى شوكة في خاصرة أمن واستقرار المنطقة.

ولفتوا إلى تضحيات أبطال القوات المسلحة وصمودهم البطولي، وقدرتهم على التعامل مع التضاريس الجبلية والصحراوية، وهو ما يشكل مصدر قلق للميليشيات، التي كانت تتوهم بأنها ستستغل هذه التضاريس لإطالة أمد الحرب فانقلب السحر على الساحر.

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