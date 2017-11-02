 نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني

نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني
المناطق - وكالات

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني اليمني في جبهات القتال ضد مليشيا الانقلاب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن نائب الرئيس اليمني دعا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع قيادات عسكرية يمنية، القبائل وكل أحرار الوطن لمساندة الجيش الوطني اليمني من أجل الخلاص من كابوس الانقلاب وإنهاء المعاناة التي تسبب بها.

وثمّن دعم دول التحالف العربي بقيادة السعودية للشرعية في بلاده، منوهاً بمخرجات اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان في دول التحالف وتأكيدهم على استمرار الدعم للشرعية وإنهاء الانقلاب.

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