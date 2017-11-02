 دوري أبطال أوروبا.. توتنهام يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويبلغ ثمن النهائي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دوري أبطال أوروبا.. توتنهام يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويبلغ ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا.. توتنهام يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويبلغ ثمن النهائي
المناطق - وكالات

الحق توتنهام الانكليزي الخسارة الأولى بريال مدريد الإسباني حامل اللقب في دور المجموعات منذ عام 2012 بفوزه عليه 3-1 الأربعاء على ملعب ويمبلي ليبلغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وفرض مهاجم توتنهام ديلي الي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين في حين اضاف صانع الالعاب الدنماركي كريستيان اريكسن الثالث، قبل ان يرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف شرفي اواخر المباراة.

وكانت اخر خسارة للفريق الاسباني في دور المجموعات امام بوروسيا دورتموند الالماني في 24 اكتوبر عام 2012، علما بأن الفريق الاسباني توج بطلا بعدها أعوام 2014 و2016 و2017 معززا رقمه القياسي بـ 12 لقبا قاريا.

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