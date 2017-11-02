ميزة جديدة من إنستجرام لمستخدميها في المنطقة العربية

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير “إنستجرام”، الثلاثاء، عن دعم اللغة العربية رسمياً في تطبيقها، وذلك في إطار دعم اللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار، مثل الفارسية والعبرية.

وقالت “إنستغرام”، المملوكة لشركة “فيسبوك”، في بيان على مدونتها: “ابتداءً من اليوم، يمكنك استخدام إنستغرام بالعربية والعبرية والفارسية للمرة الأولى”.

وأوضحت الشركة، التي أعلنت أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن أكثر من 800 مليون مستخدم نشط شهرياً، أن تغيير اللغة سهل، إذ يمكن ذلك من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات، ثم الملف الشخصي، ثم اللغات لاختيار اللغة المناسبة. بعدها سوف يتم تحديث التطبيق ليتوافق مع اللغات الجديدة ويُظهر كل شيء من اليمين إلى اليسار.

يشار إلى أن “إنستغرام” ليست وحدها في تأخير دعم اللغة العربية تماماً، إذ تتأخر معظم الشركات التقنية الكبرى في دعمها نظراً لكونها، إلى جانب العبرية والفارسية والأوردية ولغات أخرى، تُكتب من اليمين إلى اليسار، لذا ستكون هناك مشكلة خاصةً فيما يتعلق بالمحاذاة، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.