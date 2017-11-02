 وظائف هندسية شاغرة لدى طيران أديل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وظائف هندسية شاغرة لدى طيران أديل

المناطق - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط الهندسة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو ما يعادلها الشهادات.

– مهندس صيانة وتنسيق: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 30 نوفمبر 2017م.

 

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