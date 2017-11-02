إعادة السماح بشراء القمح من المزارعين بحد أعلى 700 ألف ريـال

تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إصدار قرار بإعادة السماح بزراعة القمح للمزارعين بدلا عن الأعلاف، في الوقت الذي سيتم فيه تحديد أسعار الشراء عبر المؤسسة العامة للحبوب في العام المقبل 1440هـ شريطة ألا يتجاوز مبلغ الشراء من المزارع 700 ألف ريال.

ووفقا لمعلومات نشرتها “الاقتصادية”، فإن الوزارة وضعت ملامح آلية ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي يتوقع إعلانها اليوم، ومن أبرز ما تم اعتماده “إلزام مستوردي المواشي بوزن وعمر معين عند استيراد المواشي من الخارج بهدف تخفيف الضغط على استهلاك الأعلاف المحلية، وإعادة السماح للمزارعين بزراعة القمح بدلا من الأعلاف الخضراء وفق مساحات محددة”.

وحسب مصادر وصفتها الصحيفة بالمطلعة، فإن إعادة السماح بزراعة القمح كبديل عن الأعلاف لا يعني أنه سيتم إلغاء خيار التعويض المادي المقرر بـ 4000 ريال لكل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، مشيرة إلى أن التعويض سيكون مرة واحدة فقط وليس كل سنة.