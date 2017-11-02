 وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
المناطق - الرياض

أعلن البنك الإسلامي للتنمية- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر البنك بمحافظة جدة.

وأبرز البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التدقيق الداخلي: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية، والاقتصاد).

– مساعد أول- تقييم مخاطر السهم: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية، أو إدارة الأعمال).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2017م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة.

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