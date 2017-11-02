وكيل امارة جازان للشؤون الhمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الشهيد خالد النخيفي

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم , بعد صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي بمحافظة العارضة صلاة الميت على الشهيد الجندي خالد بن محمد النخيفي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في منطقة نجران بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد .

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالغزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم , عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف , محافظ العارضة نايف بن لبدة.