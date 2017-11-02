 وكيل امارة جازان للشؤون الhمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الشهيد خالد النخيفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل امارة جازان للشؤون الhمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الشهيد خالد النخيفي وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية إعادة السماح بشراء القمح من المزارعين بحد أعلى 700 ألف ريـال وظائف هندسية شاغرة لدى طيران أديل ميزة جديدة من إنستجرام لمستخدميها في المنطقة العربية مانشستر سيتي إلى ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا.. توتنهام يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويبلغ ثمن النهائي رقاقة إلكترونية تعيد الأمل لملايين المكفوفين نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني وزير التعليم: حريصون على الارتقاء بمستوى التعليم وبناء نظام رائد قواتنا تدمر المنصات الصاروخية وتقضي على قيادات حوثية تعرف على “أفضل” هاتف آيفون حتى الآن

وكيل امارة جازان للشؤون الhمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الشهيد خالد النخيفي

وكيل امارة جازان للشؤون الhمنية المكلف يؤدي صلاة الميت على الشهيد خالد النخيفي
جازان - المناطق ؛

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم , بعد صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي بمحافظة العارضة صلاة الميت على الشهيد الجندي خالد بن محمد النخيفي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في منطقة نجران بالحد الجنوبي.
وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد .
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالغزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم , عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف , محافظ العارضة نايف بن لبدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>