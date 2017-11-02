 مستشفى خميس مشيط يستقبل الطفل المعنف ويجري له الفحوصات اللازمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مستشفى خميس مشيط يستقبل الطفل المعنف ويجري له الفحوصات اللازمة

مستشفى خميس مشيط يستقبل الطفل المعنف ويجري له الفحوصات اللازمة
المناطق - عسير

استقبل مستشفى خميس مشيط العام اليوم الطفل الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، وتنفيذاً لتوجيهات الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير بتقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية اللازمة للطفل.

وقال المتحدث الرسمي للشئون الصحية بعسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع.، إن فريق طبي متخصص مكون من عدد من الاستشاريين والأخصائيين قام بعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وتشخيص حالته النفسية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم له؛ والتنسيق مع مندوب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي تم تسليم الطفل لهم بحكم الاختصاص.

كما صدر توجيه مدير عام الشئون الصحية بعسير الدكتور محمد بن علي الهبدان بتسجيل موعد مفتوح للطفل في العيادات الخارجية بمستشفى خميس مشيط العام، ومتابعة حالته النفسية مع الجهات المختصة وتقديم أي دعم لازم إذا دعت الحاجة حتى استقرار الحالة النفسية للطفل.

 

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