إنتخابات غرفة مكة: خسارة السيدات الثلاث والزايدي يكتسح السباق

أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات الدورة العشرين لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن فوز 12 مرشحا فيما خسرت السيدات الثلاث، من بين 40 مرشحا ومرشحة في قائمتي التجار والصناع، ليشكلوا مجلس الإدارة الجديد وتسيير العمل خلال الفترة 1439 إلى 1443هـ.

من فئة التجار، حاز خالد رده بن دبيس الحارثي حاز على 722 صوت، ومازن غازي حسن درار وحصل على 582 صوت، ومصطفى عبدالرحمن رجب وحاز على 575 صوت، وتوفيق بريك السويهري، 530 صوت، وبسام عبدالرازق وعظ الدين 337 صوت، فيصل بكر حناوي 327صوت.

وفي فئة الصناع تصدر نايف مشعل الزايدي بعدد 851 صوت، ثم مروان عباس شعبان بعدد 754 صوت، وانس عبد الصمد القرشي بعدد 697 صوت، وهشام محمد كعكي 643 صوت، وسلطان موفق عمر أزهر 600 صوت، وعبدالمجيد محمد عبدالصمد القرشي550 صوت.

وأعلنت اللجنة أن عدد الناخبين بلغ 2831 ناخب، فيما بلغ العدد الإجمالي لأصوات الناخبين 10391 صوت.

وكانت أجهزة التصويت الالكترونية أغلقت عد العاشرة مساء مؤذنة بانتها العملية الانتخابية، حيث اكتظت عقب ذلك جميع الصالات في الطابق الأرضي بمبنى الغرفة بمئات الأفراد، ليتم بعدها توجيه الجمهور نحو الطابق الثاني، حيث امتلأت صالة الشيخ صالح كامل عن آخرها مما اضطر المنظمين لفتح صالة أخرى ونقل فيها الحدث بالبث المباشر.

وازداد الاقبال في الفترة المسائية كما كان متوقعا من قبل لجنة التنظيم التي قادت عملاً منظماً حاز على استحسان الناخبين والزوار، كما ارتفع الوجود النسائي في هذه الفترة بصورة لافتة.

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية يحي بن علي عزان أنه ونتيجة للاستعدادات المبكرة التي استمرت عدة أشهر، سارت انتخابات الدورة العشرين، التي ستؤسس لمنعطف جديد في الغرفة خلال الدورة التي تستمر من هذا العام 1439 حتى 1443هـ.

وأكد أن انتخابات هذه الدورة حققت أكبر عدد من الناخبين والمرشحين في تاريخ الغرفة، متابعاً: “لأول مرة يتقدم 48 مرشحا للتنافس على مقاعد مجلس إدارة الغرفة”، واصفاً الاستعداد بالجيد من جميع فرق الإعداد المكونة من فريق غرفة مكة المكرمة وفريق مجلس الغرف السعودية، وفريق لجنة الاشراف على الانتخابات، وفريق الدعم الفني.

من جهته، اعتبر إبراهيم برديسي أن غرفة مكة المكرمة أن تحتفل الغرفة بعرس انتخابي مشهود والذي انطلق صباح امس الأول الثلاثاء، وقد زاده ألقاً حجم التوافق الكبير بين جميع المرشحين.

وحضور كبير من قبل الناخبين، وتمنى التوفيق والسداد للجميع خلال المرحلة المقبلة لتطوير القطاع الخاص، وتهيئة وتطوير غرفة مكة المكرمة بما يتسق مع التوجهات الاقتصادية العامة للمملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.