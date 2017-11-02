 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مكة وجازان وعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مكة وجازان وعسير

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مكة وجازان وعسير
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من شمال ووسط المملكة. كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 36 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية بوجه عام بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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