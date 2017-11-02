رصد تصنيف سري في «آي فون» يهدد خصوصية الفتيات

نُشرت آلاف التغريدات على موقع تويتر لتحذير الفتيات والنساء من تصنيف خفي في هواتفهن أندرويد أو أبل، يُدرج صورهن الخاصة ضمن مجلد سري داخل ألبوم الصور تحت مسمى “حمالة صدر-brassiere”.

وأصيبت بعض المستخدمات بصدمة عارمة عندما اكتشفن وجود فئة جديدة خفية تظهر عند البحث عنها في محرك بحث ألبوم الصور، تضم صوراً شخصية للنساء والفتيات اللواتي يصورن أنفسهم صور سيلفي مثيرة وما شابه، كما هو الحال مع تصنيف الصور في مجموعات مثل “كلاب” أو “طعام” أو “نظارات شمسية”.

وذكرت هؤلاء المستخدمات، اللواتي توجهن إلى تويتر مُطلقات نداء التحذير لكل النسوة لأخذ الحيطة والحذر، أنهن عندما بحثن في تطبيق الصور على هواتف “آي فون” عندما يتعلق بمشد نسائي أو حزام لتضييق الخصر وشفط الدهون، ظهرت موجودة ضمن “ملف خاص” خفي.

وبفضل التكنولوجيا الذكية في التعرف على البيانات، تتعرف خوارزمياتها على 500 شيئ شائعاً في الصور.

وكتبت مستخدمة على تويتر تدعى “@ellieeewbu”، كانت أول من علمت بهذه الميزة الخفية في محرك بحث الصور على هواتف أندرويد وآي فون.

ونشرت هذه المستخدمة تغريدة “تنبيه جميع الفتيات جميع الفتيات!!! أذهبوا إلى الصور الخاصة بكم واكتبن كلمة حمالة صدر brassiere، لماذا تحتفظ أبل بهذه الصور وتخصص لها مجلداً؟!!”.

وكتبت مستخدمة أخرى تُدعى “@Sophiejade98″ (اكتبي كلمة حمالة صدر في محرك البحث الخاص بألبوم الصور الخاص بك، ثم شاهدي الصور التي تحتفظ بها أبل في ذلك الملف، إنه يزعجني”.

في المقابل، اتخذت بعض المستخدمات عبر تويتر الأمر من زاوية أخرى، حيث أشارت إلى أن التكنولوجيا التي أُطلقت لأجهزة أندرويد في مايو 2015 تتيح هذه الميزة، لكن مستخدمي آي فون أتيحت لهم أخيراً.