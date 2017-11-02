 أجهزة «هاي فاي» قد تتعطل عند بث البيانات عبر تقنية آيربلاي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أجهزة «هاي فاي» قد تتعطل عند بث البيانات عبر تقنية آيربلاي

أجهزة «هاي فاي» قد تتعطل عند بث البيانات عبر تقنية آيربلاي
المناطق_وكالات

أوضحت بوابة التقنيات “ماك آند آي” أن أجهزة “هاي فاي”، التي يمكنها بث البيانات، مثل أجهزة الريسيفر AV، قد تتعطل عندما يتم تشغيل الأغنيات من الشبكة المنزلية عبر تقنية أبل “آيربلاي”، ويرجع سبب ذلك إلى أي صورة مرتبطة بالأغنية من غلاف الألبوم، والتي تزيد دقة وضوحها عن 600×600 بيكسل.

وفي بعض الأحيان يتوقف تشغيل الأغنية فقط أو لا يتم مواصلة تشغيل قائمة الأغنيات، التي تم استدعاؤها، ويحدث ذلك فقط مع الأجهزة المزودة بالشاشة المناسبة، والتي لا يظهر بها أية تشويش عند عرض النصوص.

ويمكن لأصحاب هذه الأجهزة، الذين لا يرغبون في الانتظار إلى أن تقوم الشركات المنتجة بطرح تحديثات جديدة لبرامج الفيرموير، أن يقوموا بحذف صور الغلاف المخزنة في مكتبة الأغنيات أو تجديدها إذا لزم الأمر، ويمكن القيام بذلك في خدمة “آي تيونز” من خلال النقر على بند “تنزيل غلاف الألبوم” من قائمة السياق.

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