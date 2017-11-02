حكايات خادشة تصلح “للمتزوجين فقط” .. تغريدة تجبر “جرير” على سحب رواية لـ”كاتبة سعودية”!

قالت صحيفة محلية أن مغرد سعودي فوجئ بعد تصفُّحة لكتاب في قسم “كتب الأطفال” بمكتبة جرير، أمس الأربعاء، بصفحة “للكبار فقط” (18+) في رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر، حيث سردت حكايات “خادشة للحياء” في رواية وصفها المغرد لـ “المتزوجين فقط”.

و واكبت التغريدة موجة من الاستنكار في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن أظهر المغرد صورة من غلاف الرواية وصفحة الـ 18+ التي دفعت مكتبة جرير إلى سحب الرواية من رفوفها، بحسب ما غرّد الحساب الرسمي للمكتبة في “تويتر”.

يُشار إلى أن رواية “زائرات الخميس” للكاتبة البشر، أطلقتها مطلع نوفمبر 2016 (قبل عام بالتمام والكمال)، ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب، حيث تحوي نحو 220 صفحة، وحازت على تقييم بلغ 3.19 من 5 ضمن موقع Goodreads لتقييم الكتب.

ووصف عدد من قراء الرواية، أنها تدور حول قصة طفولة أليمة لفتاة أثّرت في حياتها وقرارتها المستقبلية، تناولت فيها أيضا العلاقات الخاطئة مع الشباب، ونتائج الاختيار الخاطئ للزواج، وآثار الكذب بين الأزواج.