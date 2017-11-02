 توفر وظائف شاغرة للرجال وللنساء في الغرفة التجارية بالجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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توفر وظائف شاغرة للرجال وللنساء في الغرفة التجارية بالجوف

توفر وظائف شاغرة للرجال وللنساء في الغرفة التجارية بالجوف
المناطق_الرياض

 أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف عن توفر وظائف شاغرة -للرجال وللنساء- في مركزها الرئيس بمدينة سكاكا وفرعي دومة الجندل وطبرجل، ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات، وتسعى الغرفة لتعزيز كوادرها الوظيفية بموظفين وموظفات مؤهلين بعدة مسميات وظيفية، للإسهام في رفع درجة الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال بالمنطقة والمنتسبين لها، وفقاً للمسميات الموضحة أدناه.

وقالت أن الوظائف الرجالية بمسميات: تقنية معلومات – بحوث ودراسات – مسئول لجان محلية- متابعة وتخطيط- مشرف تطوير.

وقالت أن الوظائف النسائية بمسميات موظفات القسم النسائي بسكاكا (وظيفتان)- موظفة القسم النسائي بمحافظة دومة الجندل- موظفة القسم النسائي بمحافظة طبرجل.

وسيتم التعامل مع كافة الطلبات بالخصوصية والمهنية المطلوبة، ولا يتم استقبال المتقدم عدا البريد الإلكتروني.

وسيبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 1439/02/16هـ وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 1439/02/18هـ.

وترسل بيانات المتقدم/ـة متضمنة (المؤهل العلمي، بيان الخبرات، السيرة الذاتية) إلى البريد الإلكتروني التالي (على أن يكتب اسم الوظيفة في خانة العنوان):

info@ajcci.org.sa

 

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