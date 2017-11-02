 «الصحة» تغلق عدد من المجمعات والمستوصفات الطبية بالقريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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«الصحة» تغلق عدد من المجمعات والمستوصفات الطبية بالقريات

«الصحة» تغلق عدد من المجمعات والمستوصفات الطبية بالقريات
المناطق_القريات

بتوجيه من مدير الشؤون الصحية بالقريات الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي أغلقت صحة القريات ممثلة بإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص عدد من المجمعات و المستوصفات الطبية وبعض المحلات الطبية وذلك لوجود عدد من المخالفات الطبية والفنية.

وكان من أبرزها نقص في الكوادر الطبية والفنية وإنتهاء التراخيص مما يجعل الوضع يشكل خطراً على صحة المراجع و المريض.

كما تم إحالة هذه المخالفات إلى لجنة المخالفات الصحية الخاصة والتي أوصت بإيقاف العمل لدى المستوصفات وقد أهابت صحة القريات بالحرص الشديد على الإلتزام بالأنظمة واللوائح الصحية ومن يخالف هذه الأنظمة والقواعد سيكون عرضة للعقوبات.

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