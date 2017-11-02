ارتفاع قتلى انفجار محطة الكهرباء بالهند إلى 20 شخصاً

قالت السلطات الهندية إن انفجارا في محطة كهرباء أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة ما يصل إلى 100 آخرين يوم الأربعاء في ولاية أوتار براديش بشمال الهند في واحدة من أسوأ الحوادث الصناعية في البلاد في السنوات الأخيرة.

وقالت شرطة الولاية إن أكثر من 20 ناجيا يعانون حروقا بالغة بعد الانفجار الذي وقع بمحطة (إن.تي.بي.سي) التي تديرها الدولة وتعمل بالفحم وأشارت إلى إن عدد القتلى ربما يرتفع.

ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت، تمد المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1550 ميجاوات تسع ولايات بالكهرباء. لكن الشركة قالت إن منشآت أخرى ستعوض النقص وإن من المرجح حدوث انقطاع بالكهرباء.

وقال أناند كومار، وهو مسؤول كبير بشرطة الولاية، في بيان على الإنترنت “تراكم الرماد في الفرن تحت المرجل مما زاد الضغط وتسبب في الانفجار”.

وقالت الشركة إن الانفجار أصاب وحدة تنتج 500 ميجاوات تعمل منذ أبريل نيسان. وأضافت أن ثلاث وحدات أخرى تبلغ طاقتها الإجمالية 630 ميجاوات مستمرة في العمل، وقال أرفيند كومار المسؤول عن شؤون الأمن والنظام في أوتار براديش إن عدد المصابين يتراوح بين 90 و100، وذكرت الشرطة أن الإدارة المحلية أكدت وفاة 20 شخصا.