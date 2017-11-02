ردود غير متوقعة تكشف عن ثقافة وفكر راقي..“سعوديات” يعلقن على وسم “تتزوج سعودية ولا مغربية”!

دشن مغردون أمس الأربعاء (1 نوفمبر 2017) هاشتاقًا بعنوان (#تتزوج_سعوديه_ولا_مغربيه)، وكان اللافت أن سعوديات واجهن السؤال بردود قوية وغير متوقعة حيث علقت جواهر قائلة: “أقسم بالله ازعجتونا تزوجوا الي تبون ما طقينا لكم خبر يا محور الكون” ، فيما قالت ياسمين: “السعودية بتشرف الي بيتزوجها والمغربية كذلك ليس هناك فرق.. فاتقوا الله يامن تخوضون في الأعراض”.

وكتبت مها الجفري معلقة :” والنعم بأهلنا الكرام في المغرب الشقيق ولكن صدقوني المنتج الوطني السعودي مناسب لكم أكثر”.

وعلقت مغردة رمزت لنفسها باسم “صعبة المنال” قائلة: “يتزوج اللي بتحسن تربية عياله عفة وطهارة ودين وأصل وفصل وجمال، ومن غيرهن تاج الراس السعوديات”.

أما خلود فقالت: “اللي يسب السعودية ويقول ما أرضى أتزوج سعودية تراه خاطب ١٠٠ مرة ولا سعودية قبلت فيه”. وكتبت أمينة: “جد عيب لو الواحد بيتزوج للي يشوفها مناسبة له ولحياته بس الناس بتسأل ياسعودية يامغربية كأنهم أعداء من جد عيب”.

وبدروها قالت أم إبراهيم :” اتركو عنكم الخوض في كلمات لا تبدي ولا تعيد ماتكتبون هنا يعكس مدى ضحالة التفكير الذي تعيشون به ارتقو في طرح المواضيع”.

وعلى نفس المنوال علقت ناهد دوران قائلة: “المغربيات والسعوديات مسلمات وعربيات والمسلم أخ المسلم واللي يطلعون هاشتاقات من هذا النوع هؤلاء كلهم جهال”.

ريم الأحمد: “بنت السعودية لا يمكن تقارن بها المغربية، السعودية ما ياخذها الا اللي كفو لها واللي مو بكفو يعرف وين يروح”.

وبينما اختار مغردون سعوديون الزواج من مغربيات ومن بينهم عبدالله المطيري الذى أجاب لي سؤال الهاشتاق بكلمة واحدة هي: “مغربية”، رأى آخرون ومن بينهم عبدالله الشمري أن” بنت الوطن طبعًا هي اختياري مع احترامي للمغربيات”.

واكتفى سعود العنزي بالإجابة بكلمتين : “أكيد سعودية” ، وقال عمار العنزي :”أكيد بتزوج سعودية والغالية للغالي والرخيصة للرخيص وأفهم يا فهيم تاق ما يمثلنا أبدا” ، مضيفا :”ما نرضى الا بالسعودية بنت الرجال والحسب والنسب والأصيلة للأصايل”.

بدوره، قال عادل الشايم في تعليقه: “استغرب من يسب بنات ديرته ويقلل من قيمتهم يبقون أهلك وأختك و أمك، من أنت.؟ بدونهم..الله يحفظ لنا أمهاتنا وأخواتنا..”.

وأقسم عبدالعزيز العتيبي قائلا :”والله ما احط السعوديه في خيار مع غيرها لو ايش”.

فى المقابل استنكر بدر الهجوم على المغربيات قائلا:” كمية سب وشتم للمغربيات التعميم لغة الجهلاء كل بلد فيه الخير والشر ونعم بالسعودية والمغربية وكل شخص له حرية الاختيار”.

فيما رأى إياد الأغا أن” جمال السعودية لا يضاهيه جمال، فهي صاحبة العيون الكحله والرموش الطويلة والوجه الحسن ، والاجمل انها صاحبه خلق ودين”.

يشار إلى أنه وفقا لوزارة العدل فإن معدل زواج السعوديين من المغربيات بلغ خلال عام 2015 نحو40 زواجًا فقط، وزيجة واحدة لسعودية من مغربي، من أصل 20681 زواج سعوديين من أجانب، مقابل 77 حالة زواج لسعوديين من مغربيات قبل عامين

يذكر أن الجهات المختصة كانت قد أقرت ضوابط زواج السعوديين والسعوديات من الأجانب، وفق عدد من الإجراءات، في مقدمتها وجود دخل لراغب الزواج لا يقل عن 3 آلاف ريال، وتوفير مسكن مناسب.