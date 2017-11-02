 حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها
المناطق_الدمام

قضت المحكمة الجزائية في الدمام، بالقصاص من إعلامي معروف أقدم على طعن زوجته الثلاثينية حتى الموت إثر خلاف سابق وقع بينهما، وأكدت مصادر أن الاعلامي اعترف بارتكابه جريمة القتل متعمدا،

وكان الإعلامي المعروف أقدم على قتل زوجته، في 27 يوليو 2016 من العام الماضي، حيث قام بطعن زوجته الثلاثينيّه حتى الموت، من ثم توجه إلى منزل شقيقتها الأربعينية ليطعنها أيضا، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وباشرت شرطة الدمام الحادثة وقبضت على الجاني وتبيّن أنّ الزوج “ثلاثينيٌّ” أقدم على طعن زوجته بعد رجوعها من العمل بسبب خلافٍ سابقٍ دار فيما بينهما. وبعد فعلته، توّجه إلى منزل أختها الأربعينيّة ليقوم بطعنها أيضاً، و تمّ نقلها إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

واعترف الجاني بجريمته أمام القضاء، وصدر بحقه حكماً شرعي يقضي بالقصاص لقيامة بطعن زوجته حتى الموت.

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