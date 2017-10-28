 سياحة القصيم تنفذ فعاليات متنوعه للاحتفاء بالملتقى الأول للآثار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سياحة القصيم تنفذ فعاليات متنوعه للاحتفاء بالملتقى الأول للآثار

سياحة القصيم تنفذ فعاليات متنوعه للاحتفاء بالملتقى الأول للآثار
المناطق_بريدة

ينفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم وبالتعاون مع جامعة القصيم والادارة العامة للتعليم بالقصيم وعنيزه مول وعدد من الشركاء عدد  من الفعاليات تزامناً مع انطلاق فعاليات الملتقى الاول للاثار بالمملكة والذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بمدينة الرياض خلال الفتره ١٨٢٠ صفر والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

  واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان القصيم ستشهد عددا من الفعاليات  لهذه المناسبة بالتعاون مع الشركاء وبدعم من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية، منها ندوة ( اثار منطقة القصيم عبر العصور) والمعرض  المصاحب لها في جامعة القصيم ومعرض مصور تعريفي في عنيزة مول ونشاط رسم لوحات تشكيليه للتراث والاثار في مواقع تراثية  و رحلات طلابية بالتنسيق مع جامعة القصيم والادارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم لعدد من المواقع التاريخية والاثار المتاحف.

 

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