 إحداث مركز للتميز بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إحداث مركز للتميز بتعليم عسير

إحداث مركز للتميز بتعليم عسير
المناطق_عسير

أصدر المدير العام للتعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان ، قرارا  يقضي بإنشاء مركز للتميز بالمنطقة ، وتكليف الأستاذة فاطمة بنت سعيد  أبو ملحة مديرا له ، و الأستاذ محمد ناصر آل معتق مساعدا لمدير المركز ، كما تضمن القرار تكليف الأستاذ أحمد عبدالله الغامدي ، منسقا لجائزة التميز للبنين ، والأستاذة فاطمة الحسين ، منسقة لذات الجائزة للبنات .

يذكر أن المركز الجديد يعنى بنشر ثقافة الجوائز ، ومتابعة الترشيحات ، وتقديم البرامج التدريبية ، وتحكيم الأعمال المقدمة ، وإدارة ومتابعة مراحل الجوائز .

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