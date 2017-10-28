إحداث مركز للتميز بتعليم عسير

أصدر المدير العام للتعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان ، قرارا يقضي بإنشاء مركز للتميز بالمنطقة ، وتكليف الأستاذة فاطمة بنت سعيد أبو ملحة مديرا له ، و الأستاذ محمد ناصر آل معتق مساعدا لمدير المركز ، كما تضمن القرار تكليف الأستاذ أحمد عبدالله الغامدي ، منسقا لجائزة التميز للبنين ، والأستاذة فاطمة الحسين ، منسقة لذات الجائزة للبنات .

يذكر أن المركز الجديد يعنى بنشر ثقافة الجوائز ، ومتابعة الترشيحات ، وتقديم البرامج التدريبية ، وتحكيم الأعمال المقدمة ، وإدارة ومتابعة مراحل الجوائز .