 إدارة بلا ورق بتعليم مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إدارة بلا ورق بتعليم مكة

إدارة بلا ورق بتعليم مكة
المناطق_عادل الزهراني

عقدت إدارة المراجعة الداخلية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ورشة عمل بعنوان (الأرشفة الإلكترونية) لعمليات المراجعة الداخلية، للمساهمة في تقديم مفاهيم متقدمة في نظم إدارة الوثائق والسجلات وإدارة المحتوى الرقمي.

وقد تناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة، منها التعريف بمعنى الأرشفة الإلكترونية وأهميتها في عمليات المراجعة الداخلية، وأهدافها الاستراتيجية، ومراحل التخطيط والتنفيذ، وإعادة هيكلة الدورة المستندية للوثائق والسجلات لتسهيل الانتقال إلى إدارة بلا ورق.

حيث قامت بتنفيذ الورشة المساعد الإداري وفاء عثمان هوساوي لمنسوبات إدارة المراجعة الداخلية وعدد من المتدربات حديثي التخرج من جامعة أم القرى قسم المصارف والمحاسبة المالية والحاسب الآلي، والتي قامت ادارة المراجعة الداخلية مؤخرا باستضافتهم لتدريبهم تقنياً ومهنياً.

وأشار مدير إدارة المراجعة الداخلية أحمد بن عبدالله العرابي أن تحديد أهداف المراجعة التي يجب على المراجع الداخلي تحقيقها وتعد جزء من مهام عملية المراجعة الداخلية، وهدف المراجعة هو ” الحصول على أدلة مراجعة تتكون من مجموعة تأكيدات متعلقة بالإجراءات المالية والإدارية ”

ومن جهتها أوضحت مساعدة مدير إدارة المراجعة الداخلية نجاح زاهر الشنبري أن الهدف العام للمراجعة لم يتغير في ظل نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية إلا أن استخدام الحاسب الإلكتروني يغير من طريقة معالجة وتخزين واسترجاع واتصال المعلومات الإدارية والمالية.

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