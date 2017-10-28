 فنون الطائف تحتضن حفل تكريم محمد القحطاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إدارة بلا ورق بتعليم مكة فنون الطائف تحتضن حفل تكريم محمد القحطاني ​جامعة الملك خالد تنظم ندوة “آثار المملكة العربية السعودية” تزامنا مع ملتقى الرياض الأول للآثار استمرار أعمال التنقيب بموقع جرش الأثري للموسم العاشر إحداث مركز للتميز بتعليم عسير “آفاق” جامعة الملك خالد تخصص عددا من الصفحات لتعريف الطلاب بمشروع نيوم رونالدو: نمر بفترة صعبة الجيش اليمني يدفع بألوية جديدة لقتال الحوثيين بجبهة نهم شرقي صنعاء هيئة السياحة والتراث الوطني تعلن عن 10 اكتشافات أثرية في لقاء مفتوح بملتقى آثار المملكة كتاب جديد عن تاريخ العمارة الإسلامية ومحطات تطورها، وارتباطها بالحياة السياسية والاجتماعية النفط مستقر وسط تخفيضات أوبك وتراجع المخزونات الأمريكية بالتعاون بين الهيئة والشرطة ضبط واتلاف مصنع للخمور تديره عماله وافدة بالرياض

فنون الطائف تحتضن حفل تكريم محمد القحطاني

فنون الطائف تحتضن حفل تكريم محمد القحطاني
المناطق_عادل الزهراني
احتضنت قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بجمعية الثقافة والفنون بالطائف مساء أمس الاول حفل تكريم ابن الطائف الكابتن السعودي محمد عبدالله القحطاني نضير ما حققه من انجازات رياضية استمرت لأكثر من 40 عام في عدد من الأندية السعودية ابتداءً من نادي عكاظ إلى الاتحاد الى النصر لاعباً ومدرباً وإدارياً.
تاتي هذه الاستضافه ضمن برنامج الشراكه المجتمعيه الذي تتبناه الجمعية
من جهته أوضح مخرج الحفل الفنان المسرحي أحمد الأحمري أن الحفل أٌقيم بالتعاون مع اللجنة المنظمة للتكريم برئاسة الأستاذ يوسف ترسن وبمشاركة عدد من الرياضيين وأعيان محافظة الطائف بالإضافة إلى أصدقاء ومحبي الكابتن محمد القحطاني ، وأضاف “الأحمري” أن الكابتن محمد القحطاني بعد من رموز الرياضة بالطائف وأحد أبرز الشخصيات الاجتماعية.

يشار أن فقرات الحفل قدّمها الفنان المسرحي سامي الزهراني وتضمنت مشاركة لجنة الفنون الشعبية بعدد من الفلكلورات الشعبية قدمتها فرقة أوتار جدة و مشاركة الفرقة الموسيقية بالجمعية بقيادة الأستاذ الفنان سعد العاطف التي قدمت العديد من المقطوعات بالإضافة إلى فيلم سينمائي من اخراج الفنان عدنان الخمري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>