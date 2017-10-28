فنون الطائف تحتضن حفل تكريم محمد القحطاني

احتضنت قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بجمعية الثقافة والفنون بالطائف مساء أمس الاول حفل تكريم ابن الطائف الكابتن السعودي محمد عبدالله القحطاني نضير ما حققه من انجازات رياضية استمرت لأكثر من 40 عام في عدد من الأندية السعودية ابتداءً من نادي عكاظ إلى الاتحاد الى النصر لاعباً ومدرباً وإدارياً.تاتي هذه الاستضافه ضمن برنامج الشراكه المجتمعيه الذي تتبناه الجمعيةمن جهته أوضح مخرج الحفل الفنان المسرحي أحمد الأحمري أن الحفل أٌقيم بالتعاون مع اللجنة المنظمة للتكريم برئاسة الأستاذ يوسف ترسن وبمشاركة عدد من الرياضيين وأعيان محافظة الطائف بالإضافة إلى أصدقاء ومحبي الكابتن محمد القحطاني ، وأضاف “الأحمري” أن الكابتن محمد القحطاني بعد من رموز الرياضة بالطائف وأحد أبرز الشخصيات الاجتماعية.

يشار أن فقرات الحفل قدّمها الفنان المسرحي سامي الزهراني وتضمنت مشاركة لجنة الفنون الشعبية بعدد من الفلكلورات الشعبية قدمتها فرقة أوتار جدة و مشاركة الفرقة الموسيقية بالجمعية بقيادة الأستاذ الفنان سعد العاطف التي قدمت العديد من المقطوعات بالإضافة إلى فيلم سينمائي من اخراج الفنان عدنان الخمري.