 القصاص بحق مواطن بالرياض لقتله زوجته بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القصاص بحق مواطن بالرياض لقتله زوجته بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها

القصاص بحق مواطن بالرياض لقتله زوجته بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها
المناطق ـ الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية .
وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .
أقدم / شافي بن حطاب بن فيحان آل بريك الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل زوجته / شعاع بنت بتال بن عيد آل بريك الدوسري – سعودية الجنسية -، وذلك بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / شافي بن حطاب بن فيحان آل بريك الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 13 / 2 / 1439هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -،على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل .

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