 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك
واس - تبوك

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على المدعو / سليمان بن عطالله بن عوده العطوي، عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / سليمان بن عطالله بن عوده العطوي، اليوم الخميس الموافق 13 /2 / 1439هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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