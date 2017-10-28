 وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشيح لجوائز منظمة الصحة العالمية لسنة 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشيح لجوائز منظمة الصحة العالمية لسنة 2018

وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشيح لجوائز منظمة الصحة العالمية لسنة 2018
واس - الرياض

أعلنت وزارة الصحة فتح باب الترشيحات لنيل جوائز منظمة الصحة العالمية لسنة 2018 .
ودعت الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الكوادر الصحية بالمملكة الراغبين في التقدم الاطلاع على الروابط المرفقة على موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة واستيفاء شروط الترشح لكل جائزة على حدة، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2017م الموافق 21 صفر 1439هـ .
يذكر أن الجوائز الممنوحة في المسابقة هي جائزة مؤسسة ليون برنارد، المنح الدراسية لمؤسسة جاك باريسوت، وجائزة إحسان دوغرامشي لصحة الأسرة، وجائزة ساساكاوا الصحية، وجائزة الدكتور كوملان، وجائزة كينوم للصحة العامة، وجائزة المنح الدراسية فرانشيسكو بوشياري، وجائزة مؤسسة الإمارات العربية المتحدة للصحة، وجائزة أبحاث متلازمة داون في إقليم شرق المتوسط، وجائزة دولة الكويت للأبحاث في مجال تعزيز الصحة، وجائزة الدكتور لي جونغ – ووك التذكارية للصحة العامة .

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