 امير تبوك يدشن عدد من المشروعات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في مدينة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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امير تبوك يدشن عدد من المشروعات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في مدينة تبوك

امير تبوك يدشن عدد من المشروعات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في مدينة تبوك
المناطق - تبوك

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة المشروعات التطويرية التي  تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام في مدينة تبوك كمرحلة اولى بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك / محمد بن عبدالله الحقباني ومدير شرطة منطقة تبوك اللواء / محمد بن صعب التميمي .
واستمع سمو أمير المنطقة إلى شرح من مدير الشرطة عن هذه المشروعات التطويرية وعن نسب الانجاز في هذه المشروعات.
وقد بارك سمو أمير المنطقة بوجود هذا المشروعات مؤكداً حرص وزير الداخلية على هذا المشروع الذي سيكون عامل مساعد لتطوير أعمال الشرطة والجهات الأمنية والمرور مثنياً سمو أمير المنطقة على جهود شرطة المنطقة.
من جهته أعرب مدير شرطة منطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعم سموه وتوجيهاته المستمرة لكافة القطاعات الأمنية المرورية بالمنطقة للقيام بواجبها على أكمل وجه .

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