الـ”سي آي إيه”: طهران عرضت على “القاعدة” تدريب السعوديين لمهاجمة المصالح الامريكية

نشرت وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” أمس الأربعاء وثائق مهمة محفوظة في الارشيف تعود لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي “أسامة بن لادن”، ضُبطت أثناء الهجوم الأمريكي في باكستان في “2011”، العام الذي قُتل فيه زعيم تنظيم القاعدة، ومن شأن هذه الوثائق إلقاء ضوء جديد على التنظيم المتطرف.

وصرّح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “مايك بومبيو” أن نشر هذه المستندات “يتيح الفرصة للأمريكيين معرفة المزيد حول مشاريع وكيفية عمل هذه المنظمة الارهابية”.

وأظهرت وثائق تم الكشف عنها سابقا من بينها رسائل نشرتها وكالة “فرانس برس” في ايار2015 ان بن لادن كان يعدّ حمزة لخلافته على رأس التنظيم، وان هذا الاخير موجود حاليا في إيران

وأشارت الـ”سي آي إيه” الى ان تحليل الوثائق يمكن ان يحمل على الاعتقاد بان تنظيم القاعدة حصل على “قناة تسهيل مهمة” في ايران.

ويقول باحثون تابعون لـ”سي آي إيه” ان احدى الوثائق التي تم نشرها حاليا دراسة من 19 صفحة حول الروابط بين القاعدة وايران أعدها أحد أعوان بن لادن وتظهر ان طهران عرضت تدريب وامداد “الاشقاء السعوديين” المنظمين للقاعدة بالسلاح والمال، شرط ان يهاجموا المصالح الاميركية في الخليج