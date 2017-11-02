 الـ”سي آي إيه”: طهران عرضت على “القاعدة” تدريب السعوديين لمهاجمة المصالح الامريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الـ”سي آي إيه”: طهران عرضت على “القاعدة” تدريب السعوديين لمهاجمة المصالح الامريكية امير تبوك يدشن عدد من المشروعات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في مدينة تبوك آل ناجم يؤكد :المركز الإعلامي يعّد نموذج فريداً من نوعه على مستوى المملكة بما يقدمه البرلمان الفرنسي يثمن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب ومصادره الفكرية والتمويلية بلديتا العقيق و البيداء تزيلان 12 الف متر مربع اعتداءات على أرضي حكومية تعليم حائل يستقبل مدير الجامعة المفتوحة بالمملكة امانة الباحة تغلق ٩ محلات وتصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي  ورشة تحضيرية بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للشباب والشابات المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الطاقة الروسي وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشيح لجوائز منظمة الصحة العالمية لسنة 2018 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك وزير التعليم: نعمل على ترشيد الإنفاق وتطبيق أعلى معايير المساءلة

الـ”سي آي إيه”: طهران عرضت على “القاعدة” تدريب السعوديين لمهاجمة المصالح الامريكية

الـ”سي آي إيه”: طهران عرضت على “القاعدة” تدريب السعوديين لمهاجمة المصالح الامريكية
المناطق ـ الرياض

نشرت وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” أمس الأربعاء وثائق مهمة محفوظة في الارشيف تعود لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي “أسامة بن لادن”، ضُبطت أثناء الهجوم الأمريكي في باكستان في “2011”، العام الذي قُتل فيه زعيم تنظيم القاعدة، ومن شأن هذه الوثائق إلقاء ضوء جديد على التنظيم المتطرف.
وصرّح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “مايك بومبيو” أن نشر هذه المستندات “يتيح الفرصة للأمريكيين معرفة المزيد حول مشاريع وكيفية عمل هذه المنظمة الارهابية”.
وأظهرت وثائق تم الكشف عنها سابقا من بينها رسائل نشرتها وكالة “فرانس برس” في ايار2015 ان بن لادن كان يعدّ حمزة لخلافته على رأس التنظيم، وان هذا الاخير موجود حاليا في إيران
وأشارت الـ”سي آي إيه” الى ان تحليل الوثائق يمكن ان يحمل على الاعتقاد بان تنظيم القاعدة حصل على “قناة تسهيل مهمة” في ايران.
ويقول باحثون تابعون لـ”سي آي إيه” ان احدى الوثائق التي تم نشرها حاليا دراسة من 19 صفحة حول الروابط بين القاعدة وايران أعدها أحد أعوان بن لادن وتظهر ان طهران عرضت تدريب وامداد “الاشقاء السعوديين” المنظمين للقاعدة بالسلاح والمال، شرط ان يهاجموا المصالح الاميركية في الخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>