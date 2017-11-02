 امير منطقة تبوك يلتقى مدير التعليم بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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امير منطقة تبوك يلتقى مدير التعليم بالمنطقة

امير منطقة تبوك يلتقى مدير التعليم بالمنطقة
المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري الذي قدم لسموه تقريراً عن سير العمل في جميع المدارس وبكافة المراحل الدارسة بالمنطقة واستعراض لمؤشرات الأداء في الميدان التعليمي والمبادرات التي يجري تنفيذها والتي تعني بالشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع .
وثمن سموه خلال اللقاء ما تم اتخاذه في هذا الصدد موجهاً سموه بمضاعفة الجهود والعمل على توفير كل المتطلبات للطلاب والطالبات في أجواء دراسية مهيأة ومحفزة.
واكد سموه بان المتابع يدرك حجم الدعم والرعاية التي يحظى بها التعليم في مجالاته كافة بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهم الله- وبما يحقق التطلعات والرؤى الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته” .
من جانبه أعرب العمري عن شكره وامتنانه على متابعة سمو أمير منطقة تبوك ودعمه المتواصل لقطاع التعليم بالمنطقة ومؤكداً بأن توجيهات سموه ستكون محل التنفيذ والمتابعة لمواصلة العطاء والعمل وفق تطلعات ولاة الأمر.

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