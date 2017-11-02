 امير منطقة تبوك يلتقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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امير منطقة تبوك يلتقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

امير منطقة تبوك يلتقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بمكتب سموه اليوم  مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد عبدالله الحربي ، الذي قدِم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديراً لفرع وزارة العمل بالمنطقة، يرافقه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة السابق، علي سالم ال عامر .ورحب سمو امير منطقة تبوك بهما، متمنياً لمدير عام فرع وزارة العمل المكلف، التوفيق والنجاح في عمله الجديد، مثمّناً الجهود التي قام بها مدير فرع وزارة العمل السابق خلال فترة عمله مديراً للفرع.
من جانبه، أعرب الحربي عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال، وعلى توجيهات سموه التي ستكون عوناً له بإذن الله في أداء مهامه المنوطة به. حضر اللقاء وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

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