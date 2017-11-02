تدشين عيادتين لأمراض وأورام الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

قالت الصحة في جازان أنه تم تدشين عيادتين جديدتين لأمراض وأورام الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، لتقديم خدمات إضافية وتخصصية لحالات أمراض وأورام الدم.

وأضافت أن العيادة الأولى وهي (عيادة ممرضة أمراض الدم) تهدف إلى تخفيف الزحام عن عيادات أمراض الدم ومتابعة المرضى بعد الخروج من التنويم وكذلك إعطاء العلاجات البسيطة بوجود ممرضة مدربة على التعامل مع حالات أمراض الدم بإشراف طبي مباشر.

كما تقدم (عيادة الإجراءات الطبية لأمراض وأورام الدم) خدمة إجراء خزعة النخاع العظمي لحالات الأورام وأمراض الدم وإعطاء الدواء في النخاع الشوكي وتغيير الدم والبلازما وتجميع الخلايا الجذعية.

ويتم جدولة الحالات حسب توصيات الطبيب المعالج حيث بدأت العيادتين بإستقبال المرضى بدايةً من الأسبوع الحالي.

يُذكر أن مركز أمراض وأورام الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يقدم الخدمة من خلال ١٣ سرير و ٨ عيادات متخصصة في الأسبوع بالإضافة لعيادة اليوم الواحد التي تستقبل من ١٥ – ٢٠ حالة يومياً للكشف الطبي وأخذ العلاج الكيماوي ومشتقات الدم.

تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية .