 تدشين عيادتين لأمراض وأورام الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تدشين عيادتين لأمراض وأورام الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان امير منطقة تبوك يلتقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية امير منطقة تبوك يلتقى مدير التعليم بالمنطقة الـ”سي آي إيه”: طهران عرضت على “القاعدة” تدريب السعوديين لمهاجمة المصالح الامريكية امير تبوك يدشن عدد من المشروعات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في مدينة تبوك آل ناجم يؤكد :المركز الإعلامي يعّد نموذج فريداً من نوعه على مستوى المملكة بما يقدمه البرلمان الفرنسي يثمن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب ومصادره الفكرية والتمويلية بلديتا العقيق و البيداء تزيلان 12 الف متر مربع اعتداءات على أرضي حكومية تعليم حائل يستقبل مدير الجامعة المفتوحة بالمملكة امانة الباحة تغلق ٩ محلات وتصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي  ورشة تحضيرية بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للشباب والشابات المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الطاقة الروسي

تدشين عيادتين لأمراض وأورام الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

تدشين عيادتين لأمراض وأورام الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

قالت الصحة في جازان أنه تم تدشين عيادتين جديدتين لأمراض وأورام الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، لتقديم خدمات إضافية وتخصصية لحالات أمراض وأورام الدم.
وأضافت أن العيادة الأولى وهي (عيادة ممرضة أمراض الدم) تهدف إلى تخفيف الزحام عن عيادات أمراض الدم ومتابعة المرضى بعد الخروج من التنويم وكذلك إعطاء العلاجات البسيطة بوجود ممرضة مدربة على التعامل مع حالات أمراض الدم بإشراف طبي مباشر.
كما تقدم (عيادة الإجراءات الطبية لأمراض وأورام الدم) خدمة إجراء خزعة النخاع العظمي لحالات الأورام وأمراض الدم وإعطاء الدواء في النخاع الشوكي وتغيير الدم والبلازما وتجميع الخلايا الجذعية.
ويتم جدولة الحالات حسب توصيات الطبيب المعالج حيث بدأت العيادتين بإستقبال المرضى بدايةً من الأسبوع الحالي.
يُذكر أن مركز أمراض وأورام الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يقدم الخدمة من خلال ١٣ سرير و ٨ عيادات متخصصة في الأسبوع بالإضافة لعيادة اليوم الواحد التي تستقبل من ١٥ – ٢٠ حالة يومياً للكشف الطبي وأخذ العلاج الكيماوي ومشتقات الدم.
تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً  برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى  مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>