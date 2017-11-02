الأمير منصور بن مقرن يترأس اجتماع فريق عمل دراسات ساحل عسير   

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اجتماع فريق العمل المخصص لدراسات ساحل منطقة عسير بحضور سعادة أمين منطقة عسير صالح القاضي .

وشاهد سموه عرضاً مرئياً قدمه مدير عام التنمية الاقليمية بأمانة منطقة عسير المهندس خالد آل جابر احتوى على طرق الاستغلال الأمثل والاستفادة من كافة الإمكانات والموارد المتاحة بالساحل بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة وذلك لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة ، وتنشيط حركة الاستثمار بما يضمن احداث طفرة تنموية , إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.

كما أوضح المهندس ” آل جابر ” أن المشروع يمر بعدة مراحل تبدأ بتكوين فريق العمل الدائم للمشروع , وجمع المعلومات الاساسية وعمل الدراسات الميدانية اللازمة إضافة إلى عمل المخطط الرئيسي والتفصيلي . واحتوى العرض على المسوحات الميدانية ونتائج الدراسات التحليلية ومايميز كل منطقة وكيفية استغلال مواردها الطبيعية الاستغلال الأمثل اقتصادياً وزراعياً وسياحياً .