 مليونا لميزانية مدارس عسير التشغيلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مليونا لميزانية مدارس عسير التشغيلية

مليونا لميزانية مدارس عسير التشغيلية
المناطق - أبها

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، صرف 21124462 ريالاً تمثل  الميزانية التشغيلية المخصصة لمدارس المنطقة “بنين، بنات”، للفصل الدراسي الأول  الجاري.
وأوضح  مدير الشؤون المالية بتعليم عسير الأستاذ تركي البكري  ، أن المخصص المالي  يشمل أعمال  النظافة ، والمستلزمات التعليمية، والصيانة والتشغيل ، والمختبرات ، وصيانة الأجهزة والمعدات ، و النشاطين الثقافي والرياضي ، وأكد على قادة وقائدات المدارس على أهمية صرف الميزانية فيما خصصت له نظاماً  ، وإعداد السجلات اللازمة لحركة الصرف ، واعتمادها من اللجنة المشكلة في كل مدرسة .

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