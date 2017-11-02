مليونا لميزانية مدارس عسير التشغيلية

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، صرف 21124462 ريالاً تمثل الميزانية التشغيلية المخصصة لمدارس المنطقة “بنين، بنات”، للفصل الدراسي الأول الجاري.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم عسير الأستاذ تركي البكري ، أن المخصص المالي يشمل أعمال النظافة ، والمستلزمات التعليمية، والصيانة والتشغيل ، والمختبرات ، وصيانة الأجهزة والمعدات ، و النشاطين الثقافي والرياضي ، وأكد على قادة وقائدات المدارس على أهمية صرف الميزانية فيما خصصت له نظاماً ، وإعداد السجلات اللازمة لحركة الصرف ، واعتمادها من اللجنة المشكلة في كل مدرسة .