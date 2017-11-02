 اكثر من 42 مليون ريال لمشاريع درء اخطار السيول بأبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اكثر من 42 مليون ريال لمشاريع درء اخطار السيول بأبها

اكثر من 42 مليون ريال لمشاريع درء اخطار السيول بأبها
المناطق - أبها

اوضح مدير عام إدارة المشتريات بأمانة منطقة عسير محمد سعيد الشهراني بأنه قد تم مؤخرا توقيع عقود عدد خمسة مشاريع للدرء اخطار السيول بمدينة ابها و ذلك بتكلفة اجمالية قدرت بــ ( 42.720.640 ) ريال .
مضيفا الى ان هذه العقود قد شملت كل من مشاريع تصريف مياه اخطار درء السيول ” عبارة المنسك الجنوبية ” ، و كذلك الجزء الغربي من حي العرين بأبها ، اضافة الى حي الموظفين بأبها م2 ، و كذلك المنسك الشمالية .
و اشار الشهراني بأن ذلك جاء وفق مشاريع الامانة المعتمدة في جانب مشاريع درء اخطار السيول .

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