اوضح مدير عام إدارة المشتريات بأمانة منطقة عسير محمد سعيد الشهراني بأنه قد تم مؤخرا توقيع عقود عدد خمسة مشاريع للدرء اخطار السيول بمدينة ابها و ذلك بتكلفة اجمالية قدرت بــ ( 42.720.640 ) ريال .
مضيفا الى ان هذه العقود قد شملت كل من مشاريع تصريف مياه اخطار درء السيول ” عبارة المنسك الجنوبية ” ، و كذلك الجزء الغربي من حي العرين بأبها ، اضافة الى حي الموظفين بأبها م2 ، و كذلك المنسك الشمالية .
و اشار الشهراني بأن ذلك جاء وفق مشاريع الامانة المعتمدة في جانب مشاريع درء اخطار السيول .
اكثر من 42 مليون ريال لمشاريع درء اخطار السيول بأبها
اوضح مدير عام إدارة المشتريات بأمانة منطقة عسير محمد سعيد الشهراني بأنه قد تم مؤخرا توقيع عقود عدد خمسة مشاريع للدرء اخطار السيول بمدينة ابها و ذلك بتكلفة اجمالية قدرت بــ ( 42.720.640 ) ريال .
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