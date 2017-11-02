الهيئة الملكية بالجبيل تدشن مركز التميز لإدارة الأصول

دشن سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي صباح يوم الثلاثاء مركز التميز لإدارة الاصول في قطاع التشغيل والصيانة بحضور مدير عام القطاع المهندس سلطان الخريصي وعدد من مديري الإدارات.

و عبر الدكتور مصلح العتيبي خلال تدشينه للمركز عن سعادته بمحتويات مركز التميز وعن الممارسات والتجارب الموثقة والتي كانت نتاج جهد سعودي مميز من موظفي الهيئة الملكية.

حيث يهدف مركز التميز الى تقديم الدعم للهيئة الملكية للوصول إلى التميز في ادارة الاصول والعمليات في التشغيل والصيانة ضمن نطاق مدينة الجبيل الصناعية، ويقدم مركز التميز ايضاً الدعم اللازم لبناء القدرات لإدارة الاصول والعمليات وتوفير مكان لأفضل الممارسات والتطوير المستمر في هذا المجال. ويعمل المركز بالشراكة مع بيوت الخبرة ومقدمي الخدمات والمنظمات المهنية في مجال إدارة الاصول ليكون بمثابة “المنارة المضيئة” في مجال التشغيل والصيانة وتجاربها وتطبيقاتها على مستوى دول الخليج العربي.

وسوف يقدم المركز خدمات متعددة تتضمن دعم المشاريع، تطوير الخدمات، مراقبة الاداء، و التدريب والتطوير ونقل الخبرات ومشاركتها.

الجدير بالذكر ان المركز في مرحلته الاولى ويحتوي على النموذج التشغيلي لإدارة الاصول الذي حقق نتائج عملية في رفع كفاءة الاداء على مستوى ادارة المباني في المدينة، وخلال المرحلة القادمة سيتم ضم أفضل التجارب والممارسات على مستوى تشغيل وصيانة البنية التحتية والمرافق في المدينة.