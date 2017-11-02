إدارة المرور وجامعة الأميرة نورة ستوقعان قريبا مذكرة تفاهم لإنشاء #مدرسة_تعليم_قيادة_السيارة_بجامعة_نورة بمواصفات عالمية

توقع الإدارة العامة للمرور وجامعة الأميرة نورة، قريباً مذكرة تفاهم لإنشاء مدرسة تعليم قيادة داخل الجامعة بمواصفات عالمية

وكانت الجامعة اعلنت مؤخرا عن استعدادها لإنشاء مدرسة متخصصة لتعليم قيادة السيارات للنساء .

وذكرت الجامعة عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” تستعد جامعة الأميرة نورة لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة”.

ويأتي ذلك إثر صدور أمر سام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لوزير الداخلية باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء.