أمير عسير  يستقبل رئيسي كتابة عدل أبها الأولى والثانية ويتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم التقرير السنوي لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحج عام 1438هــ .

وتضمن التقرير الذي قدمه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير جابر بن عبدالله الشهري نبذة عن أعمال الهيئة التوعوية خلال موسم حج 1438هـ , والتي تميزت باستخدام التقنيات الحديثة في توعية الحجاج وتوجيههم ، بالاضافة إلى مشاركتها بعدد من شاشات العرض التي تقدم عدد من المواد التوعوية , ومصليات متنقلة لخدمة الحجاج، وقدّم مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه المتواصل لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة.

كما استقبل سمو أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس كتابة العدل الأولى بأبها الشيخ عبدالله بن محمد بن زاهر، ورئيس كتابة العدل الثانية بأبها الشيخ نايف بن محمد اليوسفي وذلك بعد تكليفهما، وهنأ سمو أمير منطقة عسير بن زاهر واليوسفي بهذا التكليف وهذه الثقة ، حاثا سموه إياهما بالعمل على إنجاز وتيسير أمور المواطنين والمقيمين .