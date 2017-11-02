 أمير عسير  يستقبل رئيسي كتابة عدل أبها الأولى والثانية ويتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير  يستقبل رئيسي كتابة عدل أبها الأولى والثانية ويتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف أمانة الرياض تضبط وكرا أعده وافدين لتغليف لحوم مجهولة المصدر إدارة المرور وجامعة الأميرة نورة ستوقعان قريبا مذكرة تفاهم لإنشاء #مدرسة_تعليم_قيادة_السيارة_بجامعة_نورة بمواصفات عالمية الهيئة الملكية بالجبيل تدشن مركز التميز لإدارة الأصول مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6956.51 نقطة نايتروسيرك وقمرة أبرز فعاليات الترفيه في الأسبوع الأول من نوفمبر أكثر من 800 الف ريال لمشاريع مركز بر المزروعية في اكتوبر فحص 700 مراجع بقافلة صحية في الفرشة القطاع الصحي برجال ألمع ينظم فعالية توعوية عن هشاشة العظام    تعليم حائل: لن يقبل التسجيل في الروضات اليدوي في العام المقبل تراجع ملحوظ في عدد الحالات المصابة بالكوليرا في اليمن تعليم عسير يكرم المشاركين في ورشة تقويم التعليم

أمير عسير  يستقبل رئيسي كتابة عدل أبها الأولى والثانية ويتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف

أمير عسير  يستقبل رئيسي كتابة عدل أبها الأولى والثانية ويتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف
المناطق - أبها

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة  عسير بمكتبه بالإمارة اليوم التقرير السنوي لأعمال الرئاسة العامة  لهيئة الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر  لحج عام 1438هــ .
وتضمن التقرير الذي قدمه  مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير جابر بن عبدالله الشهري  نبذة عن أعمال الهيئة التوعوية خلال موسم حج 1438هـ , والتي تميزت باستخدام التقنيات الحديثة في توعية الحجاج وتوجيههم ، بالاضافة إلى مشاركتها بعدد من شاشات العرض التي تقدم عدد من المواد التوعوية , ومصليات متنقلة  لخدمة الحجاج، وقدّم مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه المتواصل لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر في المنطقة.

كما استقبل سمو أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس كتابة العدل الأولى بأبها الشيخ عبدالله بن محمد  بن زاهر، ورئيس كتابة العدل الثانية بأبها الشيخ  نايف بن محمد اليوسفي  وذلك بعد تكليفهما، وهنأ سمو أمير منطقة عسير بن زاهر واليوسفي بهذا التكليف وهذه الثقة ، حاثا سموه إياهما بالعمل على إنجاز وتيسير أمور المواطنين والمقيمين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>