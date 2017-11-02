قياس وكلية الملك فهد الأمنية يوقعان اتفاقية تطوير اختبارات القبول للكلية

وقّع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، ومدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي، صباح اليوم الخميس 13 صفر 1439هـ عقد مشروع إعداد وتطبيق اختبار القبول لكلية الملك فهد الأمنية، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تطبيق مركز “قياس” اختبار الكفايات الأمنية على المتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية من الطلبة الجامعيين وطلبة السنة المشتركة، وإعداد وتطوير مقياس جديد للكفايات الأمنية يغطي كافة الأبعاد المطلوب توافرها في المتقدم للكلية، وكذلك تطبيق الاختبارات التخصصية المتوفرة لدى مركز “قياس” على المتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، إضافة إلى تطبيق اختبار كفايات اللغة الإنجليزية على المتقدمين للالتحاق بالكلية.

وأوضح مدير عام الكلية في تصريح عقب التوقيع : إن الهدف من الاتفاقية هو تحقيق الجودة النوعية في اختيار المرشحين لدخول كلية الملك فهد الأمنية من حملة درجة البكالوريوس أو طلبة برنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات، والجميع يعلم قدرة وكفاءة المركز الوطني للقياس فيما يتعلق بالمقاييس التي يقدمها وكذلك في تطبيقه معايير الجودة في جميع التخصصات ، وأضاف : إن هذه الاتفاقية ستثري اختيار أفضل المتقدمين للكلية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس .

وقدم اللواء الخليوي شكره لسمو الأمير المدير التنفيذي لقياس وما تم الاطلاع عليه من أعمال يقوم بها المركز والتي نفخر ونعتز بما وصل إليه لخدمة الوطن في اختيار أفضل العناصر الذين سيتبوؤون المراكز القيادية على الجانب العسكري أو الجانب المدني .

بعد ذلك تجول الوفد على مرافق المركز واطلع من خلالها على جميع الخدمات والمقاييس التي يقدمها للمؤسسات الحكومية والخاصة والمستفيدين .