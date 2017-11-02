نائب أمير منطقة عسير يستقبل مدير جمرك مطار أبها ويُشيد بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة , ودورها الحيوي في توجيه وتوعية وإرشاد ضيوف الرحمن ’ منوها بما تحظى به شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله .

وأكد سمو نائب أمير منطقة عسير خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم مديرعام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير جابر بن عبدالله الشهري على أهمية الإشراف على العاملين , وقياس أداءهم , إلى جانب قياس مدى تأثير المواد التوعوية والإعلامية التي يتم تزويد ضيوف الرحمن بها، وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريراً عن العمل الميداني لأنشطة وبرامج فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلا ل موسم حج 1438هـ.

كما استقبل سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام جمرك مطار أبها مسلم بن محمد الشويمان, الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً لجمرك المطار، ورحب سمو نائب أمير منطقة عسير بالشويمان , متمنياً له دوام التوفيق والسداد لما فيه خير هذا الوطن ، مثمناً سموه بالجهود التي يبذلها منسوبي الجمارك بالمنطقة ومايقدمانه من عمل متميز.

من جهته قدم “الشويمان ” شكره وتقديره لسمو الأمير منصور بن مقرن على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهات سموه السديدة