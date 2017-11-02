 أمير القصيم يثمن للدهش تبرعه بعشر قطع أراضي ببريدة لجمعية الإسكان الأهلية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يثمن للدهش تبرعه بعشر قطع أراضي ببريدة لجمعية الإسكان الأهلية 

أمير القصيم يثمن للدهش تبرعه بعشر قطع أراضي ببريدة لجمعية الإسكان الأهلية 
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان أمارة المنطقة اليوم عبدالعزيز الدهش نظير جهوده الإجتماعية التي قدمها وتبرعه بعشر قطع أراضي بمدينة بريدة لجمعية الإسكان الأهلية .
وثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم له مبادراته الإجتماعية التي تعكس وفاء والتي كان آخرها تبرعه بعشر قطع أراضي لجمعية الإسكان الأهلية شمال مدينة بريدة , مؤكداً سموه بأن تلك الأعمال عكست تكاتف إجتماعي نبيل يقدمه أبناء هذا الوطن للأعمال الخيرية والاجتماعية ودعمها , مؤكداً سموه بأن جمعية الإسكان الأهلية ستكون جهة خادمة عاملة خيرية نافعة يستفيد منها العديد من محتاجي الإسكان بالمنطقة , مؤكداً بأن ذلك التبرع سيعزز من مكانة الجمعية ويساهم في تنميتها الإقتصادية وتطويرها , مشيراً إلى أن ذلك التكاتف هو سمة المجتمعات الصالحة التي تسعى لعمل الخير ودعمه وتنميته مقدماً شكره لعبدالعزيز الدهش على مبادرته .
من جهته أكد عبدالعزيز الدهش بأن مايقدم من عطاء هو خدمة لهذا الوطن المعطاء , مبيناً بأن ماوجده أبناء هذا الوطن من قيادتهم ووطنهم طوال عقود انعكس خيره على أبنائه الذين يقدمون كل غال ونفيس له , مقدماً شكره وتقديرة لسمو أمير منطقة القصيم على مايجده القطاع الخيري من دعم لامحدود وتشجيع , مؤكداً بأن سمو أمير منطقة القصيم يحرص دائماً إلى استمرارية نجاح العمل الخيري عبر تمكين أفراد المجتمع للمساهمة والتكاتف عبر الأعمال الإنسانية والإجتماعية .

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