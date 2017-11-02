أمير المنطقة الشرقية يرعى تدشين أكاديمية الفوزان بجامعة الملك فهد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تحتفل أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية مساء الثلاثاء 18صفر1439هـ بتدشين مقرها في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وتهدف الأكاديمية إلى تأهيل قيادات المؤسسات غير الربحية بأفضل الممارسات العالمية وتم إنشاؤها استجابة للحاجة الماسة للتطوير المهني لقيادات العمل غير الربحي، وبمبادرة من مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والفوزان لخدمة المجتمع لخدمة القطاع غير الربحي بالاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير العديد من البرامج الأكاديمية.

وتقدم الأكاديمية دورات تدريبية متخصصة وشهادات ممارس في تخصصات القطاع وبرامج دبلوم متقدم وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للقطاع غير الربحي وبرامج الابتعاث الخارجي.

وتحرص الأكاديمية على تطوير شراكات مع جامعات عالمية عريقة متخصصة في القطاع غير الربحي وتسعى إلى التعاون المستمر مع كبار المتخصصين في القطاع الثالث وتتبع المنهجية العلمية والتطبيقية في بناء وتنفيذ وتقييم البرامج المقدمة وتسعى إلى الاعتمادات الدولية والمحلية للبرامج المقدمة وتطبق معايير الجودة الأكاديمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على كافة برامج الأكاديمية.

وكانت الجامعة، ممثلة بمركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية ومؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع، بادرت بتأسيس أكاديمية متخصصة لخدمة القطاع مستعينة بالخبرات الدولية لتطوير العديد من البرامج الأكاديمية ودعماً للدور الذي تقوم به الوزارة من تنظيم وإشراف وتطوير تقوم الأكاديمية بتطوير العديد من البرامج العلمية المعتمدة أكاديمياً مع الشراكات الدولية.

وتسعى الأكاديمية إلى تحقيق الريادة في إدارة المؤسسات غير الربحية من خلال بناء وتصميم وتنفيذ برامج تميز تأهيلية احترافية لتطوير القيادات والإداريين في منظمات العمل غير الربحية بعدد من التخصصات المختلفة، يتبعه تأسيس برنامج ماجستير تنفيذي لإدارة المؤسسات غير الربحية يقوم على أفضل الممارسات العالمية وتقديم أنموذج احترافي يحتذى به.

وستعمل الأكاديمية على بناء قدرات المنظمات غير الربحية العاملة في المملكة، وذلك بتوفير بيئة لنقل التجارب وتبادل الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، واستقطاب خبراء ومدربين ذوي خبرة عالية في هذا المجال.